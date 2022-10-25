شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تفتح باب الحجز لعمرة المولد النبوى الشريف حتى 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خلف الزناتى رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية (صندوق الزمالة)، عن تنظيم الصندوق لرحلة عمرة المولد النبوي الشريف، للمعلمين.

وأوضح الزناتى أن صندوق الزمالة سيتحمل مبلغ 6 آلاف جنيه من قيمة تكاليف رحلة العمرة للعضو المشترك بصندوق الزمالة ومازال فى الخدمة، لافتاً إلى أن الأسعار بعد الخصم ، تنقسم إلى 3 مستويات شاملة الطيران والإقامة، والتنقلات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، أن تكلفة المستوي الأول للعضو في غرفة ثنائية تبلغ 34 ألف جنيهاً، والغرفة الثلاثية بمبلغ 31 ألف جنيهاً ، والغرفة الرباعية بقيمة 29 ألف جنيه ، وللمرافق في الغرفة الثنائية بقيمة 40 ألف جنيهاً ، وفي الغرفة الثلاثية بقيمة 37 ألف جنيها ، والحجز في الغرفة الرباعية بقيمة 35 ألف جنيها، على أن تكون الإقامة بفنادق خمس نجوم شاملة وجبة الإفطار.

أما المستوى الثانى طيران، فقيمته للعضو بالنسبة للغرفة الثنائية 25 ألف جنيهاً ، والغرفة الثلاثية بقيمة 22 ألف جنيها ، والغرفة الرباعية بقيمة 21 ألف جنيها، وللمرافق في الغرفة الثنائية بقيمة 31 ألف جنيها ، وفي الغرفة الثلاثية بقيمة 28 ألف جنيها ، والحجز في الغرفة الرباعية بقيمة 27 ألف جنيهاً ، على أن تكون الإقامة بفنادق أربع نجوم.

بينما المستوى الثالث طيران، فقيمته للعضو في الغرفة الثنائية 20 ألفاً و500 جنيهاً ، وفي الغرفة الثلاثية بقيمة 18 ألفاً و500 جنيهاً ، وفي الغرفة الرباعية بقيمة 17 ألفاً و500 جنيهاً ، وللمرافق في الغرفة الثنائية بقيمة 26 ألفاً و500 جنيهاً ، وفي الغرفة الثلاثية بقيمة 24 ألفاً و500 جنيهاً ، والحجز في الغرفة الرباعية بقيمة 23 ألفا و500 جنيهاً ، على أن تكون الإقامة بفنادق ثلاثة نجوم ، بحيث تكون جميع المستويات شاملة الإقامة بمكة 5 ليال، وبالمدينة المنورة 4 ليال.

وأكد "الزناتي" أن الأسعار تشمل الإنتقالات الداخلية بسيارات مكيفة فاخرة وحديثة، وتنظيم المزارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتيسير نقل الأمتعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ومنها إلى جدة عند العودة.

وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، إلى أنه سيتم تلقي الطلبات حتى 10 نوفمبر المقبل بمقر النقابة العامة بالجزيرة عن طريق النقابات الفرعية، موضحاً أن عدد التأشيرات محدود والأولوية بأسبقية الحجز.