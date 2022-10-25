شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير شرطة البيئة: نحرك حملات مكبرة لمواجهة كافة أنواع التلوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام فاضل نائب مدير الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، إن أكثر القطاعات تأثرًا بالتغير المناخي قطاعات الزراعة والسياحة البيئية، ومن ثم نحاول التصدي للمخالفات البيئية مثل حرق قش الأرز ونواجه كافة أنواع التلوث.

وأضاف فاضل في ندوة بأكاديمية الشرطة عن التغير المناخي، نجري التفتيش البيئي على المصانع ومكافحة التلوث البيئي، وإجراء التفتيش على الصرف الصناعي والمرور على العائمات.

وقال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يولي اهتماما خاصا بندوة التغيير المناخي.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة في كلمة له بندوة الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي، لابد من اتخاذ الاستباقية المناسبة لمواجهة التغيير المناخية، ومن ثم استضافت مصر قمة المناخ.

وتابع: لابد من رفع الوعي لمواجهة التغييرات المناخية والحفاظ على المساحات الخضراء، والاهتمام بالاقتصاد الاخضر، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تعمل على الحفاظ على البيئة من خلال وضع الخطط الأمنية المناسبة.

وأردف: يعمل مركز بحوث الشرطة على بحث التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها وتنظيم الندوات في هذا الصدد.

ندوة بأكاديمية الشرطة عن التغيير المناخي ندوة بأكاديمية الشرطة عن التغيير المناخي

ونظمت الداخلية ندوة بعنوان الانعكاسات الامنية لظاهرة التغير المناخي بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وتستضيف الندوة كوادر أمنية وعددا من المتخصصين لبحث الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي.