شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تنعى رائد علاج أمراض الكلى الدكتور رشاد برسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بكافة تشكيلاتها العلمية والإدارية العالم الجليل الدكتور رشاد برسوم، الأستاذ المتفرغ والرئيس الأسبق لأقسام الأمراض الباطنة بطب القصر العيني، ومؤسس مركز القصر العيني لأمراض الكلى والديلزة بجامعة القاهرة، وعضو مجلس البحوث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، وأيضاً عضو اللجنة العليا للجوائز، والرئيس الأسبق للجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، ثم تقلد رئيس اللجنة المركزية للبورد القومي المصري، وكان الدكتور رشاد برسوم محرر أو مؤلف لفصول في 42 كتاباً مرجعياً دولياً و 200 بحثاً عن أمراض الكلى.

وحصل الفقيد على جائزة النيل والجائزة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، كما حصل أيضاً على عدة جوائز دولية أهمها الجائزة الدولية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلي وجائزة روسكو روبنسون للجمعية الدولية لأمراض الكلي، وكان برسوم الرئيس المؤسس للاتحاد الإفريقي لأمرض الكلى والرئيس الأسبق لكلاٍ من الجمعيتين المصرية والعربية لأمراض وزراعة الكلي، والسكرتير العام الأسبق للجمعية الدولية لأمراض الكلي ومدير البرنامجين الدوليين للبعثات والتآخي بين مراكز الكلي.