شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة خلال شهر.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن المعهد أصدر تقريرا تضمن أنشطته المختلفة خلال شهر وجاءت على النحو التالي:

في مجال التعاون مع المنظمات الدولية:-

1- نظم معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة “أكساد” بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة دورة تدريبية حول "إدارة مياه الري بإستخدام النماذج الرياضية الحديثة وتقانات الاستشعار عن بعد" وكذلك تنظيم زيارات حقلية لتقييم إدارة الري في حقول مختاره في أراضي الدلتا وتناولت الدورة كفاءه الري. وطرق تحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل. وجدولة الري باستخدام برنامج Aqua Crop .

2- شارك المعهد في ورشة عمل لمشروع "تنفيذ أجندة 2030 للكفاءة والإنتاجية والاستدامة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا برعاية منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بهدف تعزيز المعرفة بكفاءة المياه وحالة الإنتاجية وفرص التحسين في النظم الزراعية المصرية المتنوعة باستخدام البيانات المناخية الي جانب استخدام بيانات الاستشعار عن بعد لسد الفجوة في البيانات المتاحة وكذلك من خلال الدراسات والبحوث في مجال ترشيد استخدام المياه لزيادة الإنتاجية المائية لاهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.

في مجال ورش العمل:

1- عقد ورشه عمل بعنوان “مواجهة التغيرات المناخية في الزراعة " بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمشاركة اللجنة الوطنية لعلوم الأراضي.

2- عقد برنامج تدريبيي بعنوان " الاستخدام الأمثل للأسمدة للتنمية المستدامة في الزراعة".

3- عقد برنامج تدريبيي بعنوان "الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في مجال الزراعة" .

أنشطة بيئية وخدمية لخدمة التنمية بالدولة المصرية.

1- تحليل (171) عينه سماد معدني.

2- تحليل (110) عينة مياه.

3- تحليل (251) عينه تربة.

4- تحليل (68) عينه نباتيه.

5- تحليل (62) مستخلص.

6- معالجة التربة من النيماتودا وكذلك بيع المخصبات الحيوية وبيع وتقييم الاسمدة العضوية:

7- معاملة (134) فدان محاليل النيمافرى والخمائر المنشطة

رابعا: في مجال الاسمدة والمخصبات:

1- فحص ملفات (433) مركب سمادي فنيا خاصه بالشركات.

2- سحب وتحليل ل 315 عينة سماد.

3- القيام ب 44 مأمورية تفتيش وسحب عينات سماد من الموانئ.

4- إصدار تراخيص ل (19) مصنع سمادي بعد فحص المستندات والمعاينات على الطبيعة.

5- اعداد وتسليم تقارير لتقنين واضعي اليد لمساحة 265 فدان.

6-إجراء معاينات لمساحة (3240) فدان.