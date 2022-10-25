شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تريليون و800 مليار جنيه قروضا للأسواق خلال 2019 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إنه لا توجد تنمية مستدامة فى أى دولة دون تنمية القدرات الصناعية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى يعنى معدلات نمو وتشغيل وفرص عمل.

أضاف "نجم" خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات واليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أن البنك المركزى والقطاع المصرفى يهتم بشكل كبير بالصناعة، مؤكدا أن حجم الإقراض يتراجع عند وجود مخاطر، ولكن حدث العكس خلال أزمة كورونا، حيث حدث نموا فى حجم القروض الممنوحة للسوق من ديسمبر 2019 إلى أغسطس 2022 ووصل إلى تريليون و800 مليار جنيه أى بزيادة قدرها 93%، أما حجم الإقراض المقدمة لقطاع الصناعى فزادت من 700 مليار إلى تريليون و200 مليار جنيه أى بنسبة بلغت 63%، ما يعنى 20% نموا فى معدل الإقراض خلال العامين الماضيين.