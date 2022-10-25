شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: اتخذنا جميع الاحتياطات لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من خلال فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة بجميع المحافظات للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة نتيجة لسقوط امطار او اى تغيرات مناخية أخرى.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121، لافتاً إلى أن الشبكة القومية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء مع وجود احتياطى يومى فى الشبكة يصل إلى 22 ألف ميجا وات يومياً، مشيراً إلى أنه لا توجد أى أزمة فى استقرار التيار الكهربائى على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.

ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.