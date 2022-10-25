شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: اتخذنا جميع الاحتياطات لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121، لافتاً إلى أن الشبكة القومية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء مع وجود احتياطى يومى فى الشبكة يصل إلى 22 ألف ميجا وات يومياً، مشيراً إلى أنه لا توجد أى أزمة فى استقرار التيار الكهربائى على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.
ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.