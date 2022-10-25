شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صناعة النواب: الحكومة تبذل مجهودات كبيرة بعمل بنية تحتية لتحديث الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لعمل بنية تحتية لتحديث الصناعة في مصر، ومهمته بشكل كبير لتكون الصناعة هي قاطرة التنمية في مصر.

أضاف معتز محمود، في كلمته بجلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الحكومة استجابت للجنة الصناعة بمجلس النواب، لتأجيل الضرائب العقارية، وأن يتم تسعير الأراضي بتكلفتها، ولكن يجب إعلان الأسعار المتفق عليها من قبل وزارة الصناعة.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استراتيجية لجنة الصناعة تتمثل في وضع حلول مع مراعاة الإمكانيات المحدودة للدولة المصرية، وهناك طلبات تتمثل في تحديث الخريطة الصناعية، والتي يجب أن تتم على 3 محاور رئيسية، على رأسها ما يتعلق بالمواد الخام، مضيفا: "ما يتعلق بولاية الأراضي، فهي تحتاج لقرار من رئيس الجمهورية طبقا للقانون، بضم جميع الأراضي الصناعية الموجودة تحت ولاية التنمية الصناعية حتى لا يذهب المستثمر في اتجاهات عديدة، كما أقترح بتوحيد الضبطية القضائية وتكون تابعة لهيئة التنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين".

وأكمل: "الشباك الواحد مهم جدا بين جميع الجهات، ويمكن أن يكون هناك مناديب للجهات المختلفة تحت مظلة التنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين"، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الاقتصادي ومعربا عن تطلعه لعقده باستمرار في السنوات المقبلة.