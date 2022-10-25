شكرا لقرائتكم خبر عن فريق علمى يستعد لرصد كسوف الشمس من أمام بهو معبد الكرنك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، وجود فريق علمي من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالأقصر، لرصد الكسوف من أمام بهو معبد الكرنك، حيث يبدأ الكسوف الجزئي هناك في تمام الساعة 12:13 ظهراً وتبلغ أقصى قيمة للكسوف عند الساعة 1:19 ظهراً، حيث يغطي القمر حوالي 30% من قرص الشمس وينتهي الكسوف تماماً عند الساعة 2:23 مساءً بفترة إجمالية لمدة ساعتين وتسع دقائق.

وتشهد مصر كسوف جزئي للشمس، يعد آخر كسوف جزئي يمكن رؤيته في مصر ولمدة خمس سنوات قادمة.

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن كسوف الشمس، ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، وكأنهم على خط متساو، فيبدون ظاهريا بحجم متساو، رغم أن قطر الشمس يكبر قطر القمر نحو 400 مرة وتعد أبعد منه بنحو 400 مرة، وفى الكسوف يكون القمر في المنتصف بين الشمس والأرض، فيلقى ظله على الأرض وترتبط ظاهرة الكسوف بفارق الحجمين الظاهرين للشمس والقمر.

يعتبر الكسوف كليا عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف كامل قرص الشمس بالنسبة للذين يكونون في الظل الذي تعكسه على الأرض فينقطع عنهم نورها هذا بينما يكون الكسوف جزئيا في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض.