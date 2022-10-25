شكرا لقرائتكم خبر عن "كمل يا سيسى وشعبك معاك" يتصدر تويتر لدعم قرارات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج " كمل يا سيسى وشعبك معاك" وهاشتاج "100 مليون معاك يا سيسى"، قائمة تريندات تويتر في مصر، بعشرات آلاف التغريدات التي عبر من خلالها المصريون عن حبهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، في مسيرة التنمية والنهوض بالوطن وعدم الالتفات للمصالح الشخصية، مؤكدين فخرهم بحرص السيد الرئيس على مصالح الوطن والمواطن في المقام الأول حتى لو كانت قراراته تأتى على حساب رصيدته وشعبيته لدى المواطنين طالما هذه القرارات تأتى نتائجها في صالحهم.



هاشتاج 100 مليون معاك يا سيسى



هاشتاج كمل يا سيسى وشعبك معاك

ووجه المغردون رسائل الدعم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قال أحدهم: "كمل مشوارك يا سيادة الرئيس وشعبك معاك لاتخاذ أى قرار فى صالح بلدنا الحبيبة مصر.. تحيا مصر"، وأضاف آخر: "طول ما أنت فيها مش بنخاف عليها ما أنت اللى حاميها وكايد أعاديها".

وأضافت مغردة: "التحدى: الاختيار بين احتكار رصيد حب الناس للريس لصالحه أو توظيفه لصالح الدوله.. وقد اختار فخامة الرئيس شعبيته لصالح مصر وليس لمصلحة شخصية، فضل البناء والتنمية علي شعبيته عند الناس".







