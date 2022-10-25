شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقى نفسك من الإصابة بالكوليرا؟.. الصحة العالمية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير منظمة الصحة العالمية، أنه يمكن الوقاية من مرض الكوليرا، من خلال تطبيق 3 أمور هامة، هى:

1- غسل اليدين بشكل مستمر بالصابون والماء، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض، وفي حالة عدم توافر الصابون يمكن الاستعانة بالكحول.

2- تناول المياه الآمنة فقط.

3- الابتعاد قدر الإمكان عن الطعام الجاهز، والحرص على تناول الطعام المطبوخ.

ويلزم علاج حالات الكوليرا التطعيم بالحقن الوريدي والمضادات الحيوية، إذ تعد الكوليرا مرضا يسهل علاجه، ويمكن أن ينجح علاج معظم المصابين به إذا تم الإسراع في إعطائهم محاليل الإمهاء الفموي، والتي تتم إذابتها في المياه، وقد يحتاج المريض البالغ إلى كمية تصل إلى 6 لترات من هذا المحلول لعلاج الجفاف المعتدل في اليوم الأول من إصابته بالكوليرا.