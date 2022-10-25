شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة فريد الديب ناعية أباها: "عزى وعزتى.. حبيبى الأول وعينى الثالثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم المحامي، فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما، حسب ما أعلنته ابنته حنان، وهو ما نشره عدد من أصدقائه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من جانبها أعلنت حنان فريد الديب، ابنة المحامي فريد الديب عن نبأ وفاته صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عاما.



ابنة فريد الديب

وكتبت حنان عبر صفحتها على "فيسبوك": كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة، وملجأي بعد الله. طاب به عمري الفائت، ولكن أمر الله نافذ علينا جميعا.

توفي المحامي الشهير، فريد الديب منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعانى منذ فترة من مرض اللوكيميا أو سرطان الدم، ويخضع للعلاج.

ويعتبر فريد الديب واحد من أشهر وأبرز الشخصيات في مصر، حيث تولى العديد من المناصب الرفيعة والعالية في الجمهورية، كما ترافع عن الكثير من قضايا المشاهير والنجوم الكبار في جمهورية مصر ومن ضمنهم نجوى فؤاد ومحمود السعدني ونجيب محفوظ.

ولد في الثالث والعشرون من شهر اكتوبر من عام 1943، حيث إنه يبلغ من العمر ما يقارب الثمانية والسبعون عاما وهو من السيدة الزينب حيث درس وحفظ القرآن، تخرج في كلية الحقوق في 1963 بمعدل جيد جدا، كما انه عمل في العديد من المناصب في الدولة حتى بدأ مسيرته المهنية في المحاماة في عام 1971، حيث لجأ اليه الكثير من النجوم الكبار والمشاهير في جمهورية مصر العربية.