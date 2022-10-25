شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية الشرطة: لابد من خطوات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يولي اهتمامًا خاصًا بندوة التغيير المناخي.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة في كلمة له بندوة الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي، لابد من اتخاذ الاستباقية المناسبة لمواجهة التغيير المناخية، ومن ثم استضافت مصر قمة المناخ.

وتابع: لابد من رفع الوعي لمواجهة التغييرات المناخية والحفاظ على المساحات الخضراء، والاهتمام بالاقتصاد الاخضر، لافتًا الى ان وزارة الداخلية تعمل على الحفاظ على البيئة من خلال وضع الخطط الامنية المناسبة.

وأردف يعمل مركز بحوث الشرطة على بحث التغييرات المناخية وكيفية مواجهتها وتنظيم الندوات في هذا الصدد، ونظمت الداخلية ندوة بعنوان الانعكاسات الامنية لظاهرة التغيير المناخي بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وتستضيف الندوة كوادر أمنية وعددا من المتخصصين لبحث الانعكاسات الامنية لظاهرة التغيير المناخي.