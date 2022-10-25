شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ناعيا الدكتور محمود علم الدين: فقدنا قيمة وطنية رفيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ببالغ الحزن والأسى تنعي جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام والمتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة وكلية الإعلام، وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدكتور محمود علم الدين قيمة وطنية وقامة أكاديمية رفيعة، ورمز من رموز جامعة القاهرة والإعلام الأكاديمي في مصر، ومسيرته الأكاديمية والثقافية حافلة بالعمل والعطاء.

يذكر أن الدكتور محمود علم الدين، أستاذ لأجيال من الأكاديميين والإعلاميين وله إسهامات متعددة في مجال الإعلام والصحافة بشتى أشكالها سواء الإلكترونية أو المطبوعة، وعمل كمستشار لعدد من وزراء التعليم العالي في وقت سابق، ومن مؤسسى المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، كما أنه عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.