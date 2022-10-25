شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استقرار الدراسة اليوم بالمدارس ومتابعة انتظام حضور الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية، استقرار الدراسة اليوم بالمدارس ومتابعة انتظام حضور الطلاب، موضحة الكسوف المتوقع للشمس لم يؤثر على الحضور داخل المنشآت التعليمية.

وكان شادى زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أكد أنه غير صحيح ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء الفسحة غدا في المدارس.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن اليوم الثلاثاء يوم دراسة عادى ولا اجازات بسبب ما تردد بشأن كسوف الشمس، موضحة أن الإجازات سلطة المحافظين.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن ما ورد من احتمالية حدوث كسوف جزئى للشمس الثلاثاء 25 أكتوبر وأن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يعرض لمشكلة فى شبكية العين يجب توعية الطلاب بكافة المنشآت التعليمية التابعة للمديريات بخطورة النظر إلى الشمس أثناء فترة الكسوف.