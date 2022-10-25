وفاة المحامي الكبير فريد الديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

توفي منذ قليل، المحامي الكبير فريد الديب، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت حنان الديب، والدها المحامي فريد الديب، وكتب على صفحتها الشخصية فيسبوك: "كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة وملجأي بعد الله، طاب به عمري الفائت، لكن أمر الله نافذ علينا جميعا.. مات أبي. الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكد المحامي عزيز مدكور، وفاة صديقه فريد الديب، وكتب على صفحته بفيسبوك: توفي صباح اليوم صديقي وأخي الأستاذ فريد الديب المحامي بعد صراع طويل مع المرض.. وسوف نوافيكم بمكان وموعد الجنازة والعزاء.

وعانى فريد الديب من مرض السرطان في الدم، وتدهورت حالته في الآونة الأخيرة، ما أجبره على إعلان اعتزال الترافع في القضايا، والتفرغ لإعداد مذكرات النقض، وإدارة القضايا التي ستوكل إليه من داخل مكتبه.