شركة سوديك تقدم عرض مبدئي للاستحواذ على أوراسكوم العقارية بنسبة 100%



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تلقت أوراسكوم للتنمية مصر عرض مبدئي غير ملزم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة بنسبة 85,5% لشركة الدار الإماراتية المطور العقاري الرائد في الإمارات و "القابضة" (ADQ) ، إحدى أكبر الشركات القابضة في أبو ظبي والمنطقة باستثمارات مباشرة وغير مباشرة في العديد من الشركات، للاستحواذ على كامل أسهم شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م. أحد الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، المالكة لمشروع O West والذي يتم تطويره على مساحة 4,2 مليون متر مربع بغرب القاهرة.

يتضمن عرض الشراء غير الملزم سعر شراء إرشادي ومبدئي بقيمة 2,46 مليار جنيه مصري لإجمالي 100٪ من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م. ويخضع العرض لاستيفاء العديد من الشروط، بما في ذلك استكمال إجراءات فحص شامل نافي للجهالة على الشركة المنوطة بالعرض، وموافقات شركة أوراسكوم للتنمية مصر وموافقات جميع الجهات الحكومية المختصة.

وقد وافق مجلس ادارة أوراسكوم للتنمية مصر على ان يتيح لشركة سوديك اجراء الدراسات النافية للجهالة المطلوبة بشكل حصرى طبقا لما هو متفق عليه كما فوض ادارة الشركة في التفاوض على الصفقة.

وتم تفويض المجموعة المالية هيرميس من قبل جميع مساهمي شركة أوراسكوم العقارية كمستشار مالي. والجدير بالذكر ان أوراسكوم للتنمية مصر تمتلك 70% من إجمالي رأس مال شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م.