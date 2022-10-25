شكرا لقرائتكم خبر عن 63% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على مطابع الكتب الدراسية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتكثيف حملات الرقابة على المطابع غير المرخصة لمكافحة جرائم طباعة الكتب الدراسية، أيد غالبية القراء تكثيف حملات الرقابة على المطابع غير المرخصة لمكافحة جرائم طباعة الكتب الدراسية.

وأيد 63% من القراء تكثيف حملات الرقابة على المطابع غير المرخصة لمكافحة جرائم طباعة الكتب الدراسية، بينما عارض 37% من القراء تكثيف حملات الرقابة على المطابع غير المرخصة لمكافحة جرائم طباعة الكتب الدراسية.