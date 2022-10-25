شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية".. أحدث إصدارات الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، صدور كتاب "حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية"، من إعداد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من العلماء والباحثين، حيث يلقى الكتاب الضوء على اهتمام الإسلام بموضوع البيئة وضرورة التعامل معها على أنها ملكية عامة يتوجب علينا المحافظة على مكوناتها وثرواتها ومواردها ، ورفع الأذى عن كل ما يضر بالإنسان أو الكون ، وبيان عظيم الثواب المترتب على فعل ذلك .

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الكتاب يبين أيضًا أن الشريعة الإسلامية بأصولها وفروعها وقواعدها الفقهية ومقاصدها الشرعية قد أولت حماية البيئة ورعايتها والمحافظة عليها عناية خاصة ، من منطلق أن كل ما يحقق مصالح البلاد والعباد هو من صميم مقاصد الأديان.

كما يؤكد أن ما يترتب على مخاطر التعدي على البيئة من ضررٍ إنما هو ضرر متعدٍ لا يقف عند حدود مرتكبيه أو دولهم أو إقليمهم ، إنما يتجاوزهم إلى نطاق أوسع ربما يؤثر في الكرة الأرضية كلها وعلى البشرية جمعاء ، مما يتطلب منَّا العمل معًا للحفاظ على البيئة وسن القوانين الملزمة الرادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء عليها ، سواء على المستويات الوطنية أم الدولية.