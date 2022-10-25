شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تكشف تفاصيل غلق الطريق "السياحى - المنصورية" لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة، غلق الطريق السياحي جزئيا بواقع 3 حارات مروريـة بكل اتجـاه بالتناوب، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك من بداية الطريق وحتى تقاطعه مع الطريق الدائرى أعلى المنصورية؛ لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية بالطريق.

وتجرى أعمال تطوير، في المنطقة المحصورة من بداية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري (محور المنيب) من أعلى طريق المنصورية حتى منتصف المسافة بالطريق السياحي في اتجاه طريق الفيوم وطريق الواحات.

ويستمر غلق الطريق لمدة أسبوع، حتـى الســاعة الحادية عشرة يـوم الإثنين الموافـق 31 / 10 / 2022، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من (الكشافات -الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية ـ علامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "1كم – 500م - 100م" في الإتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.