شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة الكشف عن فيروس سى بين الطلاب تستهدف 2.2 مليون طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس للعام الدراسي الجاري، تقدم خدماتها بالمجان للطلاب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تستهدف العام الحالي فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية، وتقديم العلاج للحالات المكتشفة.

وأشار إلي أنه يتم تقديم خدمة الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكداً على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأوضحت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحصوين للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، والبالغ عددهم 24 لجنة كبد أطفال، تضم عدد من أطباء الأطفال المدربين على بروتوكول العلاج.