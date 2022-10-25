شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لشغل وظيفة "معلم فصل" اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وجاء جدول اختبارات المتقدمين كالتالى:
ـ تبدأ الاختبارات يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجارى باختبار المتقدمين من محافظة القليوبية على مدار ثلاثة أيام.
ـ تليها محافظة الوادي الجديد في 29 أكتوبر.
ـ ثم محافظة قنا يومي 30 و 31 أكتوبر الجارى.
ـ اختبار المتقدمين من سوهاج من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل.
ـ محافظة أسيوط من 5 إلى 6 نوفمبر.
ـ ثم محافظة المنوفية من 7 إلى 9 نوفمبر.
ـ إجراء اختبارات المتقدمين من محافظتي الأقصر ودمياط يوم 10 نوفمبر ـ محافظة البحر الأحمر 12 نوفمبر.
ـ تليها محافظة الدقهلية من 13 إلى 15 من نفس الشهر.
ـ محافظة كفر الشيخ يومي 16 و 17 نوفمبر.
ـ المنيا يومي 19 و20 نوفمبر،، ثم محافظة الشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر.
ـ الإسماعيلية يوم 26 من الشهر نفسه، والبحيرة من 27 إلى 29 نوفمبر.
ـ اختبار المتقدمين من محافظة الفيوم 30 نوفمبر .
ـ اختبار المتقدمين من محافظة أسوان في الأول من ديسمبر المقبل.
ـ محافظتي شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر.
ـ محافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر.
ـ محافظة بني سويف يومي 7 و 8 من الشهر نفسه.
ـ محافظة مطروح 10 ديسمبر.
ـ محافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر.
ـ محافظة الإسكندرية 12 ديسمبر.
ـ محافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر .
ـ عقد اختبار المتقدمين بمحافظة القاهرة 14 ديسمبر.
ـ استعلام المتقدمين عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.
ـ التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.