شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لشغل وظيفة "معلم فصل" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجارى، الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاء جدول اختبارات المتقدمين كالتالى:

ـ تبدأ الاختبارات يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجارى باختبار المتقدمين من محافظة القليوبية على مدار ثلاثة أيام.

ـ تليها محافظة الوادي الجديد في 29 أكتوبر.

ـ ثم محافظة قنا يومي 30 و 31 أكتوبر الجارى.

ـ اختبار المتقدمين من سوهاج من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل.

ـ محافظة أسيوط من 5 إلى 6 نوفمبر.

ـ ثم محافظة المنوفية من 7 إلى 9 نوفمبر.

ـ إجراء اختبارات المتقدمين من محافظتي الأقصر ودمياط يوم 10 نوفمبر ـ محافظة البحر الأحمر 12 نوفمبر.

ـ تليها محافظة الدقهلية من 13 إلى 15 من نفس الشهر.

ـ محافظة كفر الشيخ يومي 16 و 17 نوفمبر.

ـ المنيا يومي 19 و20 نوفمبر،، ثم محافظة الشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر.

ـ الإسماعيلية يوم 26 من الشهر نفسه، والبحيرة من 27 إلى 29 نوفمبر.

ـ اختبار المتقدمين من محافظة الفيوم 30 نوفمبر .

ـ اختبار المتقدمين من محافظة أسوان في الأول من ديسمبر المقبل.

ـ محافظتي شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر.

ـ محافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر.

ـ محافظة بني سويف يومي 7 و 8 من الشهر نفسه.

ـ محافظة مطروح 10 ديسمبر.

ـ محافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر.

ـ محافظة الإسكندرية 12 ديسمبر.

ـ محافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر .

ـ عقد اختبار المتقدمين بمحافظة القاهرة 14 ديسمبر.

ـ استعلام المتقدمين عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

ـ التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.