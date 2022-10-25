بعد استغاثة أهالي بالمعادي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض طالبات مدرسة للمعاكسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما نُشر بإحدى الصحف الورقية متضمناً استغاثة من أهالي إحدى المناطق بالقاهرة من تعرض طالبات إحدى المدارس للمعاكسات.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم نُشر بإحدى الصحف الورقية متضمناً استغاثة من سكان إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من سلوكيات طلاب إحدى المدارس بدائرة القسم لتواجدهم الدائم بالشوارع والحدائق المحيطة بالمدرسة وتعرض طالبات المدرسة للمعاكسات.

على الفور تم توجيه حملة أمنية بالمنطقة المحيطة بالمدرسة أسفرت عن ضبط ( 3 وقائع معاكسة فتيات - دراجة نارية "بدون لوحات").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات على المنطقة محل الشكوى لمنع أية تجاوزات.