كسوف جزئي.. تعرف على كيفية الدعاء في كسوف الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس التي من المقرر أن تحدث غدا الثلاثاء.

في التقرير التالي ينشر "الخليج 365"، دعاء كسوف الشمس..

لم يورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص لظاهرة الكسوف، ولكن على المسلم وقت حدوث الظاهرة أن يصلي كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله التوبة والعفو وغيره.

وثبت عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا رَأَيْتُمْ شيئًا مِن ذلكَ، فافْزَعُوا إلى ذِكْرِهِ ودُعائِهِ واسْتِغْفارِهِ".

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