لا تنظروا للشمس.. معهد الفلك ينشر فيديو بشأن خطورة كسوف الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على فيسبوك، فيديو توضيحي بشأن ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس غداً الثلاثاء.

وتشهد الكرة الأرضية، غدا الثلاثاء 25 أكتوبر، كسوفا جزئيا للشمس، بالتزامن مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ .

وحذر الفيديو، من النظر لظاهرة الكسوف الشمسي، موضحاً أن النظرة لمدة 30 ثانية للكسوف يؤدي إلى إصابة العين بأضرار، فلا داعي للنظر إليه.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة كسوف الشمس، تستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

وفي القاهرة يرى الكسوف في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس

وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً .