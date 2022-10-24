بيان رسمي.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة في جميع مدارس الجمهورية غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، تزامناً مع كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثه، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل الدراسة غداً الثلاثاء، فيجميع المدارس على مستوى الجمهورية تزامناً مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، حيث تعتبر ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس من الظواهر الطبيعية التي تتم في نصابها الطبيعي ولا تأثير لها على انتظام اليوم الدراسي بأي شكل ولا تستدعي أي تعطيل للدراسة، مُهييةً بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).​

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