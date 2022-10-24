كسوف الشمس غدا الثلاثاء.. الإفتاء تكشف طريقة أداء صلاة الكسوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تشهد مصر، غدا، كسوفا جزئيا للشمس يبدأ في الواحدة و9 دقائق ظهرا تقريبا، ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة، لمدة 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

وكشفت دار الإفتاء المصرية، كيفية أداء صلاة كسوف الشمس، وأكدت أنها سُنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه، وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وتابعت دار الإفتاء: "أعلى الكمال في كيفيتها أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم".

وأضافت دار الإفتاء:"ويجهر بالقراءة فى خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر فى صلاة كسوف الشمس، لأنها نهارية، ولا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما".

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن الكسوف الجزئي للشمس الذي سيحدث، غدا الثلاثاء، لن يمكن رؤيته في مصر مرة أخرى إلا في يوم 2 أغسطس 2027.

وأضاف القاضي أن المعهد أنهى استعداداته لاستقبال الجمهور من المتخصصين وهواة الفلك؛ لمتابعة ورصد الكسوف الجزئي للشمس، وهو الكسوف الثاني والأخير لعام 2022، الذي يمكن رؤيته في القاهرة الساعة 12 ظهراً تقريباً، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1444.