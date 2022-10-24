سرعة بديهة وحسن تصرف.. كيف جابهت الحماية المدنية جحيم جزيرة البدرشين؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سرعة بديهة وحسن تصرف من قائد مجموعات الحماية المدنية كانت كلمة السر في سرعة السيطرة على بؤر النيران بجزيرة وسط نهر النيل بمركز البدرشين جنوب الجيزة، مساء الاثنين.

مع ورود بلاغ عبر شرطة النجدة باستغاثة أهالي قرية الطرفاية بارتفاع ألسنة النيران لأمتار -كما لو كادت تعانق السحاب- وسط تصاعد كيف للأدخنة مشكلة سحابة سوداء.

انطلق رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع إطفاء الجنوب بمشاركة المقدم هيثم عبد العال.

الادخنة الكثيفة شكلت عائقًا أمام القوات، لكن العائق الأكبر جاء بصعوبة الوصول إلى أقرب نقطة للإطفاء. فجاء القرار سريعًا باستغلال معدية "عبارة نيلية" وتحميل سيارتي إطفاء وكشافات إنارة ليلية.

استفادة قصوى حققها رجال الدفاع المدني من موقع البلاغ، أهمها استغلال مصدر المياه الرئيس "نهر النيل" في التصدي لبؤر النيران بشكل حاسم ودقيق مع تطبيق خطة مجابه سريعة.

لم يستغرق الأمر سوى دقائق كانت كفيلة بإحكام السيطرة على المشهد ليعود الهدوء أرجاء الجزيرة بعد مجهود مميز لرجال الإدارة العامة للحماية المدنية تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة الذي تابع تطورات البلاغ لحظة بلحظة.