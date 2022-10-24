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الجمجمة مُهشمة.. التحقيق في العثور على جثة مسن بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة المختصة التحقيق في واقعة العثور على جثة مسن بمدخل عقار في الحلمية الجديدة بمحافظة القاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة بمدخل أحد العقارات بمنطقة الحلمية الجديدة.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث على الفور، وعثر على جثة مسن مُهشَّم الجمجمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.

وصرحت النيابة بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وأمرت بتفريغ الكاميرات لبيان ملابسات الحادث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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