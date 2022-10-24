35 ثانية رعب انتهت بجثة..تطور جديد في واقعة دهس لودر لسيدة في السلام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على السائق المتهم بدهس سيدة أثناء سيرها بأحد الشوارع في مدينة السلام شرق القاهرة، بعد هروبه من مكان الحادث.

وتم اقتياد المتهم لديوان القسم لتحرير محضر والاستماع لأقواله، كما تم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ووثق الفيديو الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة بمحيط الحادث - والذي تحفظ الخليج 365 على نشره لما يتضمنه من مشاهد مزعجة- الذي كانت مدته 35 ثانية، السيدة أثناء سيرها في الشارع؛ حيث اصطدم بها اللودر من الخلف، ما أدى إلى سقوطها تحت عجلاته.

وأظهر الفيديو عدم انتباه السائق لاستغاثة السيدة بعدما صدمها بمقدمته، ثم أكمل المرور فوقها واستكمل مساره، قبل أن يمسك به المارة.

وهرول الأهالي لإغاثة السيدة ونقلوها إلى المستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل إسعافها.

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