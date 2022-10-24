سماء البدرشين تتلون بالأسود والأحمر.. حريق هائل بجزيرة وسط النيل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل في جزيرة وسط نهر النيل بمركز البدرشين جنوب الجيزة، الاثنين.

تلقى مسؤول غرفى عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة نطاق قرية الطرفاية بدائرة المركز.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء تم تحميلها على عبارة نيلية للوصول إلى أقرب نقطة لموقع الحريق.

اللقطات الأولى للحريق رصدت ارتفاع ألسنة اللهب وسط سحابة سوداء من الدخان الناتج عن اشتعال النيران بكمية من أشجار النخيل والهيش بالجزيرة.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بالتنسيق مع رئيس مركز البدرشين الدكتور محمود شنب.