شكرا لقرائتكم خبر عن محاور لتنمية قدرات الشباب لجذب شركات الاتصالات والتكنولوجيا العالمية..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، جلسة اليوم، فى ثانى أيام المؤتمر، تحت عنوان خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية، يترأسها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشارك بها عددًا من الخبراء وقيادات القطاع، وتطرق الحديث إلى محاور لتنمية قدرات الشباب لجذب شركات الاتصالات والتكنولوجيا العالمية

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز المحاور لتنمية قدرات الشباب لجذب شركات الاتصالات والتكنولوجيا العالمية

إنشاء أكاديميات ومراكز تدريب بالمحافظات مجهزة بالمعامل والإنترنت فائق السرعة



جذب شركات التكنولوجيا

يمكن إنشاء بعض مراكز التدريب داخل الجامعات الكبرى لتغطية نفقات التدريب

التعاقد مع شركات عالمية الشريك فى عملية التدريب داخل الأكاديميات

الاستعانة بشركات محلية متخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية للمشاركة فى التدريب العملى للخريجين

دفع حافز للمتدرب لضمان تغطية مصاريفه الشخصية والإقامة خلال فترة التدريب

يسهم هذا البرنامج فى زيادة معدلات تدريب وتأهيل العاملين فى تلك المجالات بدرجة أعلى