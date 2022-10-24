شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تقلم أضخم شجرة استجابة لشكاوى سكان شارع الطبرى بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لشكوي المواطنين من الارتفاع الشاهق لإحدى الأشجار العتيقة وتهذيب فروعها بشارع الطبري بمصر الجديدة، لما تسبب خطورة كبيرة على الناس والممتلكات وحجب الضوء نهائيا بمنتصف شارع الطبري.

وقامت فرق العمل بالمنطقة الشرقية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، للمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية، والمهندسة منال رمضان، بالتعامل معها فورا وبسرعة، حيث تم استخدام أحدث أبراج الهيئة التلسكوبي المستخدم في الارتفاعات العالية وتقليمها.

وتم الإنتهاء من أعمال التاقليم والقص ورفع ناتج التاقليم والقص أول بأول مما لاقي استحسان المواطنين لسرعة استجابة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة في تلبيه وحل الشكوي.