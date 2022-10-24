شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: انخفاض معدلات ختان الإناث من 61% إلى 27% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية والوزارة بشكل خاص تلتزم بحماية ودعم حقوق الفتاة في كافة المجالات.

وأضافت وزيرة التضامن خلال كلمتها، في احتفالية اليوم العالمي للفتاة، بديوان عام الوزارة، تحت شعار "تعليمها مفتاح قرارها"، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرا بحقوق الفتايات، بين الفئات الأولى بالرعاية، والوزارة تعطي أولوية قصوى لهن سواء كانو من المتميزات أو ذوي الإعاقة، إضافة إلى الذين تعرضن إلى أي نوع من أنواع الإساءة وأن المسح الصحي السكاني الأخير أظهر انخفاضًا كبيرًا في معدلات ختان الإناث بعد أن كانت 61% عام 2014 أصبحت 27% عام 2021.

وأِشارت الوزيرة، إلى أن اليوم العالمي للفتاة أصبح احتفالا يعكس نجاح الفتايات، وعام 2022 يعتبر من الأعوام المميزة التي شهدت اهتمام بالغ من القيادة السياسية بالمرأة، ودعم المجتمع المدني، مؤكدة أن الوزارة تعتبر المجتمع المدني شريك أساسي والأذرع التنفيذية للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية، وأنها تلعب دورا محوريًا في ذلك الشأن.