شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الإماراتى: حجم التجارة الخارجية تجاوز تريليون درهم خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الله بن طوق المرى وزير الاقتصاد الإماراتى، إن جامعة القاهرة من أفضل الجامعات على مستوى العالم ، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإماراتية الدبلوماسية ممتدة، وستشهد القاهرة على مدار الـ 3 أيام برنامج وطنى فى ضوء الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، واليوم ونحن تتواجد على أرض الواقع فى مصر وفى قلب جامعة القاهرة نهدف إلى التحاور مع الشباب والاقتصاديين للتفكير عن العلاقات والاقتصاد فى الـ50 عاما المقبلة .

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتى، خلال كلمة له بندوة جامعة القاهرة المنعقدة الآن احتفالا بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، أن عنوان محاضرة اليوم حول اقتصاد المعرفة ونركز فيه على بعض الجوانب الرئيسية ، مشيرا إلى أنه تولى منصب وزير الاقتصاد منذ عام 2020 وقت جائحة كورونا وكان لديه هدفان رئيسيان واضحان وفقا لتوجيهات الحكومة الإماراتية، الهدف الأول هو إعادة تعافى الاقتصاد الإماراتى فى أسرع وقت ممكن، والهدف الثانى مضاعفة الاقتصاد الإماراتى خلال الـ 10 سنوات المقبلة، والقيادة السياسية كانت واضحة فى ذلك .

وتابع وزير الاقتصاد الإماراتى، حددنا أهدافا تتمثل فى فتح أسواق جديدة وآفاق جديدة للمستثمرين والرؤية للتحول الرقمى خاصة فى ظل العمل والدراسة عن بعد، واكتشفنا أن النفط ليس هو النفط الخاص بالبترول ولكن النفط الأساسى لأى اقتصاد الرأسمالي البشرى، وكان لدينا هدف مساعدة كيفية سهولة ممارسة الأعمال فى الامارات من خلال سرعة الإنجاز والتسهيل على المستثمرين.

واستطرد أن توقعات الناتج المحلى للإمارات أصبح 6.5% متوقع فى آخر 2022 ، موضحا أن التجارة الخارجية تجاوزت تريليون درهم إماراتي فى النصف الأول من عام 2022 وحققنا أسرع عملية تعافى فى الاقتصاد من خلال القيادة الحكيمة .