شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: العلاقات المصرية الإماراتية ممتدة وراسخة منذ عام 1971 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة اليوم الإثنين، ندوة بحضور عبد الله بن طوق المصرى وزير الاقتصاد الإماراتى، وذلك فى إطار الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.

وانطلقت فعاليات الندوة بإذاعة السلام الوطنى لدولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ثم استعراض فيديو حول ما حققته جامعة القاهرة من قفزات فى التصنيفات الدولية، وأيضا تطوير المستشفيات الجامعية ومشروع الاسكان بالإضافة إلى مشروع إنشاء الفرع الدولى لجامعة القاهرة.

واستهل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، كلمته بالترحيب بوزير الاقتصاد الاماراتى والرئيس الفخري لمجلس الامارات للمستثمرين بالخارج والوفد المرافق له، مؤكدا أن هذه الزيارة مهمة لجامعة القاهرة حيث إنه يأتى فى إطار مجموعة من البديهيات التى تحكم العلاقة المصرية الإماراتية ولها تاريخ طويل وراسخ منذ أن بدأت الدولة الإماراتية فى عام 1971 برئاسة المغفور له الشيخ زايد، وهذا النموذج يعطى لنا عن الوحدة ونموذجا للتنوع.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، منذ تلك اللحظة فى ديسمبر 1971 بدأت العلاقات الرسمية بين الإمارات ومصر ولكنها كانت متجذرة منذ زمن وعقود طويلة ولا تزال هذه العلاقات فى مدارك القوة والتعاون حتى تصل اليوم إلى ما يعبر عنه الشعار مصر والإمارات قلب واحد.

وأكد الدكتور الخشت، أن العلاقة بين القيادة السياسية المصرية والإماراتية تنمو يوما بعد يوم ولا أدل على ذلك من حجم الزيارات المتبادلة بين القيادتين وعمق الاتصال والتواصل بين الحكومتين والشعب المصرى والإماراتى .

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن جامعة القاهرة من جامعات الجيل الرابع التى تقوم على اقتصاد المعرفة والابتكار والبحث العلمى، كما أنها جامعات لا تحتمل مثل جامعات الجيل الثالث تقوم على خلق اقتصاد المعرفة، لافتا إلى أن جامعة القاهرة يقارب طلابها ما يزيد عن 250 الف طالب، مؤكدا أن الفرع الدولى لجامعة القاهرة بين قوسين أو أدنى من الافتتاح.