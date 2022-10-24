ننتظر عودته للحياة السياسية.. "المصري الديمقراطي" يشيد الإفراج عن زياد العليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، والمُقرِّر المساعد بلجنة الاستثمارات العامة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، بالقرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن الناشط السياسي زياد العليمي.

وقال سامي، خلال بيان له اليوم الاثنين: "أشعر بسعادة غامرة على المستوى الشخصي؛ فزياد صديق عزيز وقديم، عملنا معًا في السياسة منذ 14 عامًا"، موضحًا أن وجوده داخل السجن كان يجعله غير سعيد بأي عمل سياسي يقوم به، أما الآن فإنه يشعر بالتعافي النفسي.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أنه على المستوى الحزبي كان ينتظر هذه الخطوة منذ فترة، وكانت مشاركتنا في البرلمان وتلبيتنا كل دعوات الحوار من أجل هدف كبير وهو الحزب، وأن هذا الهدف لا يقل أهمية عن خروج زملائنا من السجن.

وأشار سامي إلى أن الحزب كان يشارك في الحوار الوطني على استحياء في انتظار خروج زياد؛ والآن سنشارك بكل قوة وثقة، ننتظر عودة زياد إلى الحياة المهنية والسياسية.