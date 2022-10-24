لم تكن مستغلة.. وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي يهدف استغلال أصول الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن صندوق مصر السيادي ذراع مملوكا بالكامل للدولة وللشعب المصري وهدفه الأساسي هو تشجيع القطاع الخاص للدخول في قطاعات ومجالات استثمارية متعددة.

وأضافت "السعيد"، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر- 2022، اليوم الاثنين، أن هناك أصول كثيرة لم تكن مستغلة بدأت الدولة تستغلها مما يساهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

وأوضحت أن هناك مجموعة كبيرة من الأطروحات التي تتم لأصول غير مستغل مثل مجمع التحرير أو أرض غير مستغلة يتم الآن طرح دولى يكثر من وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية سواء طرح أراضى متاحة أو مجمع التحرير أو محطات تحلية مياه.