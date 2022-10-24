بينهم سيدة تصادف مرورها.. مصدر يكشف أسماء وحالة مصابي انهيار جزئي لكوبري تحت الإنشاء بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مسؤول عن أسماء وحالة 7 مصابين، إثر انهيار جزئي لكوبري بمحور الفريق كمال عامر - تحت الإنشاء- بجوار محطة مترو الأنفاق بفيصل، الاثنين.

قال المصدر، إنه تم نقل عاملين اثنين يقيمان بمركز البدرشين إلى مستشفى أم المصريين وهما علاء سعيد جمعة 23 سنة مصاب بكدمة شديدة بالصدر، وإسلام محمد فهمي حسن 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

أضاف المصدر أن المصابة الثالثة هادية محمد أحمد 40 سنة مقيمة فيصل، تعاني من اشتباه كسر بالحوض وجرح قطعي بالفخذ، تصادف مرورها بمكان الحادث، وتتلقى العلاج بمستشفى بولاق الدكرور.

مصدر أمني مسؤول أفاد في تصريحات لمصراوي، بأن 4 عمال جرى نقلهم إلى مستشفى المقاولون العرب، لافتًا إلى نقل مصابين اثنين إلى مستشفى أم المصريين، ومصاب إلى مستشفى بولاق الدكرور.

وقال المصدر إن قيادات قطاع الغرب انتقلت إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الجهات المعنية للمعاينة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار أجزاء من محور الفريق كمال عامر.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين انهيار جزئي من الكوبري -سقالات خشبية وحديدية- ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتدبت الجهات المعنية لجنة للمعاينة وبيان سبب الانهيار، وإصلاح الكسر.