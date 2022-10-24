مصدر أمني: ارتفاع عدد مصابي انهيار جزئي بكوبري تحت الإنشاء بفيصل لـ7 حالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ارتفع عدد مصابي انهيار جزئي لمحور الفريق كمال عامر - تحت الإنشاء- بجوار محطة مترو الأنفاق بفيصل، الاثنين، إلى 7 مصابين.

مصدر أمني مسؤول أفاد في تصريحات لمصراوي، إن 4 عمال جرى نقلهم إلى مستشفى المقاولون العرب، لافتا إلى نقل مصابين اثنين إلى مستشفى أم المصريين، ومصاب إلى مستشفى بولاق الدكرور.

وقال المصدر، إن قيادات قطاع الغرب انتقلت إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الجهات المعنية للمعاينة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار أجزاء من محور الفريق كمال عامر.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين انهيار جزئي من الكوبري -سقالات خشبية وحديدية- مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتدبت الجهات المعنية لجنة للمعاينة وبيان سبب الانهيار، وإصلاح الكسر.