ضبط شخص استولى على أموال شركة باستخدام بطاقة دفع إلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص؛ لاستيلائه على مبلغ مالي من أموال شركة باستخدام بطاقة دفع إلكتروني.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولي إحدى شركات التحصيل والدفع الإلكتروني) بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبلغ مالي من حساب الشركة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بالاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه من أموال الشركة المُبلغة وقيامه باستخدام بطاقة دفع إلكتروني خاصة به في تنفيذ نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه")، بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.