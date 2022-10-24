ضبط عاطلين قبل ترويجهما 2 كيلو إستروكس في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطلان، مقيمان بمحافظة القاهرة)، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام – 105 كيس بداخلهم تبغ سجائر – مبلغ مالى – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر البودر – عدد من الطلقات – ميزان حساس – 3 هواتف محمولة – سلاح أبيض "مطواة" - 20 لتر من مادة الأستيون – دراجة نارية "بدون لوحات" ملك أحدهما).

وبمواجهتمها أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد تجهيزها، وتصنيعها والإتجار بها والمبلغ المالى من متحصلات عملية البيع، والهواتف للتواصل مع العملاء، والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة والدراجة النارية لترويج المواد المخدرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.