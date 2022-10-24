تاج الدين يكشف مفاجأة بشأن أسباب حوادث السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن الخلل التنفسي أثناء النوم من أهم أسباب حوادث السيارات في مصر والعالم.

وأضاف "تاج الدين" في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الخلل التنفسي أثناء النوم له أسباب كثيرة، سواءً مشكلة مركزية في المخ أو الصدر أو الأنف والحنجرة، فضلًا عن السمنة المفرطة.

وأشار إلى أن هذا الاضطراب ينتج عنه ارتفاع في ضغط الدم، إضافة لمشكلات اجتماعية كونه أحد أسباب الطلاق في مصر,

وأوضح مستشار الرئيس أنه من الممكن السيطرة على هذا المرض وعلاجه، بشرط أن يكون المريض مدركا لهذا الخلل.