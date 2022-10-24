شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يدفع بسيارات لشفط المياه بالشوارع بعد تسرب الخور بالدائرى الأوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد حسن، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه جارى أعمال شفط المياه من الشوارع بسبب تسرب المياه من الخور المجاور للدائرى الاوسطى.

وأضاف أنه لن يتم قطع المياه عن أي منطقة، وتم الدفع بسيارات لشفط المياه من الشوارع، فيما تم إيقاف أي أعمال متعلقة بضخ المياه لمنطقة الخور.

وأوضح أن تسرب المياه نتيجة لزيادة في المياه المعالجه لمنطقة الخور، وتم وقف محطة الصرف لحين الانتهاء من اعمال شفط المياه وإصلاح منطقة التسرب.