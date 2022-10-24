شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الهيدروليكا يبدأ دورة تدريبية لـ24 متدربا أفريقيا فى صيانة المنشآت المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور سامى عبد الفتاح، مدير معهد بحوث الهيدروليكا الدورة التدريبية الثالثة في مجال "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية"، والتى تعقد حاليا بمركز التدريب الإقليمى التابع لوزارة الموارد المائية والرى وتستمر فعاليات هذه الدورة التدريبية حتى يوم 24 نوفمبر.

وتهدف هذه الدورة إلى تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الأفريقية على التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة الدورية لها للحفاظ على اتزانها وسلامتها، بالإضافة إلى الصيانة الدورية لها للحفاظ على المياه وتقليل الهدر والفواقد.

ويشارك فى الدورة 24 متدرباً من الدول الأفريقية حاصلين على المنح الدراسية المقدمة من وزارة المـوارد المائيـة والرى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

جدير بالذكر، أن المركز القومى لبحوث المياه يضم الكثير من الأجهزة الحديثة المستخدمة في الدراسات البحثية بالمعامل المركزية للرصد البيئي والنماذج الفيزيائية التي يقوم بها معهد بحوث الهيدروليكا لدراسة قناطر أسيوط وقناطر ديروط ، والأجهزة التي يقوم باستخدامها معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئة لدراسة تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية و ما توصلت إليه هذه الدراسات من آثار على دلتا نهر النيل في حال ارتفاع منسوب سطح البحر وكيفية طرق الحماية الطبيعية للحد من آثار الارتفاع المحتمل في منسوب سطح البحر.