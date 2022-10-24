شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن نجاح 10 عمليات قلب مفتوح بمستشفى طيبة التخصصى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح 10 عمليات للقلب المفتوح بمستشفى طيبة التخصصي، التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بصعيد مصر.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى استمرار نجاحات جراحة القلب المفتوح وجراحات القلب والصدر بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، لافتة إلى أن المستشفى حاصل على درجة الاعتماد القومي GAHAR2021 المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، بما يضمن مطابقة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بها لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأضافت الهيئة، أنه تنوعت الـ 10 عمليات للقلب المفتوح التي تم إجراؤها بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، ما بين 7 عمليات زراعة شرايين تاجية للقلب (CABG)، و3 عنليات تغيير واستبدال للصمام الميترالي (MVR).

وتابعت: أنه شارك في إجراء العمليات نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين في جراحات القلب والصدر، تضم كلًا من د. محمد عبدالقادر، استشارى جراحة القلب واللصدر بمعهد ناصر، د. حاتم محمد، مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الأزهر، د. عبدالله سامي،،مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الأزهر، ونخبة من أخصائيين جراحة القلب والصدر تضم "د. أحمد محمد، د. مصطفى السيد، د. محمد عبدالحميد، د. محمود زيدان"، ود. أماني الشامي، أخصائي الإرواء القلبي، وبمشاركة متميزة من استشاريي التخدير والرعاية المركزة، وبمعاونة فريقي تمريض العمليات والرعايات المركزة بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر.

ولفتت الهيئة، إلى أن تكلفة العملية الواحدة تتخطى 200 ألف جنيه، بينما لم يتكلف المريض سوى 393 جنيه فقط قيمة النسبة المقررة للمساهمة في العملية، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والذي يضمن تميز الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المنتفعين بخدمات المنظومة دون عبء، وبجودة عالمية.

ونوهت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه يمكن الكشف والمتابعة بعيادة جراحة القلب والصدر بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل عن طريق جواب الإحالة من الوحدة أو مركز طب الأسرة التابع لها، والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.