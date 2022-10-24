شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسية من باراجواى: تربطنا بمصر علاقات قوية والإسكندرية مدينة عالمية للحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المساعدة الثقافية لرئيس البعثة الدبلوماسية لباراجواي في مصر، يولاندا بوزولي، عمق ومتانة العلاقات الثقافية والعلمية بين بلادها ومصر، مشيرة إلى أن البلدين بينهما مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعة أسونسيون الوطنية بجمهورية باراجواي وجامعة أسيوط بمصر، تم توقيعها في عام 2019.

وقالت بوزولي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط علي هامش فعاليات الأسبوع "الأيبيروأمريكي" في الإسكندرية: "سنكون سعداء للغاية بوجود اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين جامعات ومؤسسات باراجواي ومحافظة الإسكندرية؛ بما يعزز التبادل الأكاديمي والعلمي والثقافي مع مصر".

وأشارت إلى "تعدد أوجه التشابه بين البلدين خاصة فيما يتعلق بلطف ودفء الشعوب في كل من مصر وبارجواي؛ فالشعبان على استعداد للمساعدة وهم أناس مبتهجون وصامدون يحبون أسرهم ويحترمون قيمتها ويعطون ويشاركون شعورًا عميقًا بالانتماء والفخر"، مشيدة بمكانة مدينة الإسكندرية ووصفتها بأنها مدينة عالمية للحضارة والجمال والتاريخ والتسامح وأنه ما زال لديها الكثير لتقدمه للعالم.

وأضافت بوزولي أن الإسكندرية تعد أيقونة للتسامح والتعايش العالمي عبر العصور المختلفة وحتى الآن؛ فالجميع من مختلف البلدان والأجناس والأديان والمكانة الاجتماعية يعيشون في سلام وتناغم.

وتابعت أن الإسكندرية تمتلك شريحة ديموغرافية شبابية نشطة للغاية تشارك بشكل إيجابي في الشئون الثقافية والبيئية والأجتماعية، بالإضافة إلى محترفين رائعين في مجالات متنوعة يعملون معًا في مشاريع تعطي المدينة مكانتها.

ولفتت بوزولي إلى أن الإسكندرية تُمثل "متحفا مفتوحا في الهواء الطلق ومدينة حية تحافظ على الجمال من جميع النواحي، من كبار السن إلى الأصغر سنًا، ومن المباني القديمة والمنشآت والحدائق، والترام الأيقوني، والكورنيش الذي يحتضن الأوقات الرائعة للمصريين وأفراد الجاليات الأجنبية المقيمين في مصر".

وأوضحت أن إقامة "الأسبوع الأيبيروأمريكي" للعام الثاني في الإسكندرية، بمشاركة 16 دولة يجسد مدى أهمية الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة في مصر، والتي تعد مركزا ثقافيا ومنارة للتاريخ والمعرفة.

وتشارك في الدورة الحالية للأسبوع الثقافي الإيبيروأمريكي كل من الأرجنتين، أسبانيا، باراجواي، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان، أوروجواي، فنزويلا، وللعام الثاني على التوالي، تقدم 16 دولة من دول "إيبيروأمريكا" برنامجًا للأنشطة الثقافية في الإسكندرية "أسبوع ثقافة إيبيرو أمريكا الثاني بالإسكندرية" خلال الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر.