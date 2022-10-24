ضبط شخص حاول غسل 2 مليون جنيه في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية)؛ لقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء (العقارات – تأسيس الشركات - شراء الأراضي الزراعية ".

قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ (2 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.