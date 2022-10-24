12 مليون جنيه.. ضبط شخص استغل وظيفته وكون ثروة أخفاها في معاملات بنكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية)؛ لقيامه باستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه بحكم وظيفته مما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء (قطع الأراضي – تأسيس الشركات - شراء السيارات والمقطورات - معاملات مالية "من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك").

تقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ(12 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.