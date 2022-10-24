الأكاديمية الوطنية: انطلاق برنامج تدريب قضاة المحاكم الاقتصادية ومديري بنك مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب انطلاق البرنامج التدريبي لقضاة المحاكم الاقتصادية ومديري بنك مصر حول مهارات الوساطة.

وبحسب بيان، اليوم الاثنين، يقدم هذا التدريب مجموعة من الموضوعات وثيقة الصلة بالمنازعات التجارية ومناهج التفاوض من حيث الحقوق والمصالح وكيفية التعامل مع الأطراف الصعبة والأطراف غير الممثلة.

ويتضمن البرنامج عددا من الموضوعات التي تستهدف تطوير وتنمية الكفاءات والجدارات الوظيفية لدى المتدربين كالتحدث أمام الجمهور وفن الإقناع ومهارات التواصل الفعال والذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات التفاوض، مما يصل بالتبعية إلى تطوير وتنمية الكفاءات والجدارات للمتدربين، وبما يدعم التطوير المؤسسي بجهات عملهم الأصلية.

وتم تصميم البرنامج التدريبي بالشراكة مع وزارة العدل ممثلة في إدارة المحاكم المتخصصة، ويعد هذا البرنامج ثالث تعاون بين وزارة العدل ممثلة في إدارة المحاكم المتخصصة والأكاديمية الوطنية، وقد استفاد من هذا التعاون 95 متدربا من الوزارة وبنك مصر حتى الآن.