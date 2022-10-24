بعد العفو عنه.. والدة زياد العليمي: "رايحة أجيبه.. دعواتكم يا طيبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت إكرام يوسف، والدة زياد العليمي، إنها في طريقها لاستلام زياد وذلك بعد القرار الجمهوري بالعفو عنه، الصادر صباح اليوم الاثنين.

وكتبت إكرام، عبر صفحتها على فيسبوك: أنا رايحة أجيب زياد دعواتكم يا طيبين يعدي اليوم بسلاسة وعقبال علاء ودومة وباقر وقصاص ومحمد عادل وأحمد بدوي وكل الطيبين.

وكان أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

وبحسب ما قال الخولي: يأتي ذلك القرار استكمالا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.